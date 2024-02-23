Güller Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Sicim: "Doğada gördüğümüz her şeyi tasarımlarımıza uygulayabiliyoruz"
Güller Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Sicim, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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