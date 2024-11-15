Sarıgül Otomotiv Sahibi Barış Sarıgül: 'Biz bir adım öndeyiz"
Sarıgül Otomotiv Satış Servis Kiralama A.Ş Sahibi Barış Sarıgül, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Barış Sarıgül "Kazandığımızı bu ülkenin insanlarıyla beraber paylaşarak ve onları gerçekten bu ülkede nasıl kazanılır, nasıl gelişilebilir öğreterek kendi büyüme trendimizin içine koyacağız"
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