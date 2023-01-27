Video Ekonomi SON DAKİKA: Bakanlık harekete geçti! Sıfır kilometre araç satışına inceleme | Video
SON DAKİKA: Bakanlık harekete geçti! Sıfır kilometre araç satışına inceleme | Video

SON DAKİKA: Bakanlık harekete geçti! Sıfır kilometre araç satışına inceleme | Video

27.01.2023 | 09:23

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat iddialarıyla ilgili inceleme başlattı. Geçen yıl Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alınırken, 13 distribütör ve 257 bayiiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi.

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