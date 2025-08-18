Video Ekonomi THY, pilot adayı değerlendirme süreçlerini millileştiren PACE projesini hayata geçirdi | Video
18.08.2025 | 15:39

Türk Hava Yolları, pilot adaylarının değerlendirme süreçlerinde kalite standartlarını yükseltmek, süreçleri uluslararası düzeyde daha etkin biçimde yürütmek ve aynı zamanda da bu süreçleri millileştirmek adına geliştirdiği Psikometrik ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (PACE) projesini tanıttı.

Türk Hava Yolları, pilot adaylarının değerlendirme süreçlerinde kalite standartlarını yükseltmek, süreçleri uluslararası düzeyde daha etkin biçimde yürütmek ve aynı zamanda da bu süreçleri millileştirmek adına geliştirdiği Psikometrik ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (PACE) projesini tanıttı. İstanbul Üniversitesi Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü desteğiyle sürdürülen proje, Türkiye'de havacılık psikolojisi alanında yapılan öncü uygulamalara katkı sunmayı hedefliyor. Elde edilen verilerin hem aday değerlendirme kalitesini artırması hem de sektörel ve akademik iş birliklerine zemin hazırlaması amaçlanıyor. Bayrak taşıyıcının bu projesinin temelinde, pilot adaylarının bilişsel, becerilerini ölçmeyi hedefleyen bilimsel yöntemlerle tasarlanmış test sistemi yer alıyor. PACE-A (Aptitude/Yetenek) aşaması, adayların bellek, dikkat kapasitesini objektif kriterlerle ölçmek üzere geliştirilmiş olup, uzun yıllar boyunca yurt dışından satın alınan testlere alternatif olarak milli imkanlarla tasarlandı. Küresel marka, havacılık sektöründeki lider konumunu daha da güçlendirmek ve operasyonel mükemmeliyet anlayışını her aşamada yaygınlaştırmak amacıyla yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam edecek. PACE projesiyle, pilot adaylarının seçimi ve değerlendirilmesi süreçlerinde güvenilirlik, şeffaflık ve etkinlik ilkelerini daha da ileri bir noktaya taşımayı sürdürecek.

"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GİBİ KÖKLÜ KURULUŞ İLE YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMA NETİCESİNDE BÖYLE GÜZEL BİR ÜRÜN ORTAYA ÇIKTI"
Psikometrik ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (PACE) projesi hakkında değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bugün 19 iştirakiyle 100 bine yakın çalışanıyla 35 milyar doları geçen geliri ile Türkiye'nin en önemli ekonomik gücü Türk Hava Yolları, İstanbul Üniversitesi gibi köklü kuruluş ile yapmış olduğu çalışma neticesinde böyle güzel bir ürün ortaya çıktı. İnşallah bunların devamı daha büyük projelerle devam edecektir. Bu proje vesilesiyle sivil havacılığımızın gelişmesinin önünü açan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili bakanlarımıza, devlet yetkililerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu projeleri hayata geçiren en önemli aktör olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Psikometrik ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (PACE) projesi hakkında konuşma yapan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, "İstanbul Üniversitesi ve THY İnsan Kaynakları Başkanlığının bir arada yürüttüğü çalışmaların geçmişi 2010'lu yıllara gidiyor. Biz 2018'de İstanbul Üniversitesi Havacılık Psikolojileri Araştırma Endüstrisi kurduk" şeklinde konuştu.

