Ticaret Bakanlığı'ndan kaçak otomobil operasyonu | Video
Gümrük muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan kontrollerde usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen yaklaşık 445 Milyon Türk Lirası değerinde 49 araç ele geçirildi.
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