Video Haber Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı | Video
Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı | Video

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı | Video

18.03.2025 | 08:34

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında ele başlarının da olduğu 80 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana'da C.T. ve H.T.'nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 80 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerden; 48'inin tutuklandığını, 19'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerine ise devam edildiğini kaydetti.
"Hiçbir suçlunun, hiçbir çetenin, hiçbir karanlık odağın, bu güzel şehrin huzurunu bozmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Osmaniye'de düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Haraç İsteme ve Zorla Para Alma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu ve Silah Ticareti' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 19 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet el bombası, 7 adet pompalı tüfek, 2 adet otomatik tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana Valimizi, operasyonları koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Adana Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

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