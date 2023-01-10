Bakan Çavuşoğlu: "Biz savaşın müzakere masasında sona ereceğine inanıyoruz" | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Dr. Naledi Pandor ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinerek, "Biz savaşın müzakere masasında sona ereceğine inanıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ilk durağı olan Güney Afrika'da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Dr. Naledi Pandor ile düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Güney Afrika Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki dostluğun 19. yüzyıla dayandığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bugün meslektaşlarımla birlikte ikili ilişkilerimiz ve uluslararası ilişkiler konusunda son derece derin değerlendirmelerde bulunduk. Bu yıl iki uluslu komisyon toplantısının ilk toplantıyı Türkiye'de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ticaret hacmimizi yüzde 50 oranında artırdık ve gerçekten 2022'de çok yüksek seviyelere ulaştı. Dördüncü karma ekonomik komisyon toplantısını yine ekonomik işbirliğimizi de değerlendirmek açısından Türkiye'de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bugün yine aynı zamanda iş forumunun düzenlenmesiyle ilgili ihtimali de değerlendirdik. Bu vesileyle altyapı ve enerji projeleriyle ilgili fırsatları da ele aldık. Aynı şekilde bilimsel ve teknolojik işbirliğiyle ilgili mutabakat zaptı da ilgili merciler arasında imzalandı. Bu çerçevede Türk Hava Yolları'nın Johannesburg ve Cape Town'a ilave uçuşlarının gerçekleşmesi hem ticareti hem turizmi artıracaktır. Bugün bu çerçevede pandemi öncesi seviyelere ulaşmamız ve hatta bunları aşmamız gerektiğine karar verdik. Bununla ilgili önemli bir potansiyel var. Güney Afrika ve Türkiye arasındaki bu potansiyeli teşvik etmeye devam edeceğiz. Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) bu çerçevede 2017'de Pretoria'da bir ofis açtı. Halihazırda restorasyon, sağlık, eğitim ve yine mesleki eğitim alanlarında 50'den fazla projeyi birçok farklı alanda uygulamaya devam ediyor. TİKA yine aynı şekilde bu çerçevede Nisan ayındaki olaylardan sonra da ilk desteği veren kuruluşlardan bir tanesiydi. Mevkidaşımın bu konudaki görüşlerini biliyorum. Türk Maarif Vakfı Cape Town'da ikinci okulu en yakın süre içerisinde açacak, bildiğiniz gibi ilk okullarını 2021'de açmışlardı. Yunus Emre Türk Kültür Vakfı Johannesburg'ta 2017'den bu yana son derece önemli operasyonlar sürdürüyor. Yine aynı şekilde buradaki Türkiye burslarından yararlanan öğrenci sayısını artırmaya kararlıyız. Bu çerçevedeki rakamları da bugün görüştük. Yine bugün konsolosluk konularını da değerlendirdik ki vize konuları çalışma izinleri gibi. Bununla ilgili olarak da konsolosluk işleriyle ilgili Ankara'da bir konsültasyon gerçekleştirilmesine karar verdik. Bu yıl sıra bizde, dolayısıyla bir kez daha bunu Ankara'da gerçekleştireceğiz" dedi.