Video Haber Başkan Erdoğan tarih vererek uzaydaki hedefi duyurdu! | Video

Başkan Erdoğan tarih vererek uzaydaki hedefi duyurdu! | Video

Başkan Erdoğan tarih vererek uzaydaki hedefi duyurdu! | Video
08.01.2021 | 14:58

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası Özel Oturumu'na video konferans ile bağlandı. Erdoğan, Türkiye'nin uzaydaki hedefini açıkladı, bir de müjde verdi. Erdoğan, "Ülkemizde mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz." dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası Özel Oturumu'na canlı bağlantı ile katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

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