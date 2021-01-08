Başkan Erdoğan tarih vererek uzaydaki hedefi duyurdu! | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası Özel Oturumu'na video konferans ile bağlandı. Erdoğan, Türkiye'nin uzaydaki hedefini açıkladı, bir de müjde verdi. Erdoğan, "Ülkemizde mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası Özel Oturumu'na canlı bağlantı ile katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.