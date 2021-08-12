Video Haber Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! Sudan Devlet Başkanı Ankara'da | Video

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! Sudan Devlet Başkanı Ankara'da | Video

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! Sudan Devlet Başkanı Ankara'da | Video
12.08.2021 | 16:54

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan'ı Ankara'da resmi törenle karşıladı.

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