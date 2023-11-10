Başkan Erdoğan'dan Özbekistan dönüşü önemli mesajlar! Batı'ya Gazze tepkisi: "Eğer samimiyseniz İsrail'e baskı yapın" | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16. Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Riyad'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, zirvenin ana başlığının İsrail-Filistin savaşı olacağını belirterek "Ateşkesi sağlamak öncelikli hedefimiz. Konunun tüm detaylarına varıncaya kadar orada konuşmak ve bir an önce insani ateşkesin sağlanmasını teminine yönelik müzakereler yapmak için toplanacağız." dedi. ABD başta olmak üzere tüm Batı'nın İsrail'e yönelik söylemlerinde değişiklik olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bizim somut adımlara ihtiyacımız var. Şayet ateşkes konusunda samimiyseniz BM'nin kararlarının uygulanması konusunda İsrail'e baskı yapın." ifadelerini kullandı.