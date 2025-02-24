Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı mesajı: "Kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışacağız" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, mesajında "Adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
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