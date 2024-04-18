Başkan Erdoğan'dan Tanzanya Cumhurbaşkanı ile basın toplantısında önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Başkan Erdoğan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hedeflerinin ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi.