Burhanettin Duran | Biden yönetimini asıl zora düşüren Netanyahu
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Burhanettin Duran'ın 21.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...