Video Haber CHP mahalle seçimindeki yumruklu tekmeli kavga kamerada
16.08.2025 | 14:31

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Mahallesi delege seçiminde gerginlik yaşandı. Seçimin yapıldığı bina dışında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga, kısa sürede büyüdü ve fiziki müdahaleye dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek gerginliği kontrol altına aldı.

