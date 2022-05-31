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OTOMATİK OYNAT
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DEAŞ'ın finans hücresi çökertildi | Video 31.05.2022 | 11:13
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Molotoflu eylem hazırlığı yapan PKK/KCK yanlısı 2 kişi yakalandı | Video 31.05.2022 | 11:07
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye'ye operasyon mesajı | Video 31.05.2022 | 10:36
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FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon | Video 31.05.2022 | 10:15
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Ankara'da otomobille minibüsün çarpıştığı kaza kamerada | Video 30.05.2022 | 18:49
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Ankara'da otomobille minibüsün çarpıştığı kaza kamerada | Video 30.05.2022 | 18:47
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Terör örgütü DEAŞ’ın Finans Hücresi, İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından deşifre edildi; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından çökertildi. “İnfak” adı altında paralar toplayan ve bazı paravan işletmeler aracılığıyla söz konusu paraları terör örgütü DEAŞ’a aktararak terör örgütüne maddi kaynak sağlayan üç kişi yakalandı. Özel Harekat destekli operasyon anları polis kameralarına yansıdı.