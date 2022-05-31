DEAŞ'ın finans hücresi çökertildi | Video

Terör örgütü DEAŞ’ın Finans Hücresi, İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından deşifre edildi; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından çökertildi. “İnfak” adı altında paralar toplayan ve bazı paravan işletmeler aracılığıyla söz konusu paraları terör örgütü DEAŞ’a aktararak terör örgütüne maddi kaynak sağlayan üç kişi yakalandı. Özel Harekat destekli operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'ın gizli Finans Hücresi'ni deşifre etti. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri de tespitlerin ardından terör örgütü DEAŞ'ın Finans Hücresi'ne İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. "İnfak" adı altında insanlardan paralar toplayan ve paravan bazı işletmeler kurarak söz konusu paraları terör örgütü DEAŞ'a aktararak terör örgütüne maddi kaynak sağlayan üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Üç firariyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. Özel Harekat destekli operasyon anları polis kameralarına yansıdı.