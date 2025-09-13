Diyarbakır’da narkotik operasyonu: 269 kilogram esrar ele geçirildi, 34 şüpheli gözaltına alındı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçelerinde icra edilen narkotik operasyonunda, 269 kilogram esrar ele geçirildiğini ve 34 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerine tebriklerini de ileten Bakan Yerlikaya, "Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Her bir gencimizin geleceğini korumak, hayallerini zehir tacirlerine teslim etmemek en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır. Diyarbakır Valimizi, Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı ve Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Mardin İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
