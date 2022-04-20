Emine Erdoğan, kadın girişimcilerle iftarda buluştu | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın girişimcilerin, Türkiye'nin bugünkü başarısının mimarı, geleceğinin umudu olduğunu belirterek, “Kadınların hak ve adalet ekseninde bir hayat sürmesi, ortak çabamızın, sizlerin bu muhteşem hikayelerinin yaygınlaşmasının ürünü olacak” dedi.