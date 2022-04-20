Video Haber Emine Erdoğan, kadın girişimcilerle iftarda buluştu | Video
Emine Erdoğan, kadın girişimcilerle iftarda buluştu | Video

Emine Erdoğan, kadın girişimcilerle iftarda buluştu | Video

20.04.2022 | 23:33

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın girişimcilerin, Türkiye'nin bugünkü başarısının mimarı, geleceğinin umudu olduğunu belirterek, “Kadınların hak ve adalet ekseninde bir hayat sürmesi, ortak çabamızın, sizlerin bu muhteşem hikayelerinin yaygınlaşmasının ürünü olacak” dedi.

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