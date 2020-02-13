Endonezya'da yanardağ patladı! Patlama paniğe neden oldu
Merapi Yanardağ paniğe neden oldu. Endonezya'nın Cava Adası'ndaki yanardağ faaliyete geçti. Lav ve dumanlar eşliğinde yaşanan ve yaklaşık 150 saniye süren patlamanın etkisiyle püsküren kül 2 bin metreye kadar yükseldi. Yanardağ'ın tekrar patlamasına karşı yetkililer tarafından önlem alındı. Uzmanlar yanardağa 3 kilometreden fazla yaklaşılmaması gerektiğini söyledi. Hafif maddi zarar oluşan adada ölen ya da yaralanan olmadı. Merapi yanardağı en son 2010 yılında faaliyete geçmiş 347 kişi hayatını kaybetmişti.
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