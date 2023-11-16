Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo'ya soğuk duş: Göstericilerden Gazze protestosu

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına destek vermesi nedeniyle ülkesindeki göstericiler tarafından protesto edildi. Finlandiyalı aktivist, Orpo'nun İsrail ile yaptığı savunma anlaşmalarını da eleştirerek "İsrail'in bugüne kadar 4 bin çocuğu katlettiğini biliyor musunuz?" diye sordu.