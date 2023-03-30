İBB'nin yapmaktan vazgeçtiği metro hattını Bakanlık açacak | Video

İBB yönetimi tarafından yapılmaktan vazgeçildiği için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metro hatlarından biri olan Başakşehir-Kayaşehir Metro hattında sona gelindi.