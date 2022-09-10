Video Haber İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: "Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var" | Video
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok:

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: "Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var" | Video

10.09.2022 | 20:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Burhanettin Duran | Asıl çıkmaz: Masayı dağınık mı tutmalı, yoksa toparlamalı mı? 04:02
Burhanettin Duran | Asıl çıkmaz: Masayı dağınık mı tutmalı, yoksa toparlamalı mı? 10.09.2022 | 21:41
SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti | Video 03:16
SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti | Video 10.09.2022 | 20:31
İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş’ın anlattıklarından daha büyükleri de var | Video 02:40
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: "Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var" | Video 10.09.2022 | 20:20
Mahmut Övür | 6’lı masanın altı, üstünü karıştırdı 04:02
Mahmut Övür | 6'lı masanın altı, üstünü karıştırdı 10.09.2022 | 16:30
Melih Altınok | Kraliçe’nin solcuları 04:26
Melih Altınok | Kraliçe'nin solcuları 10.09.2022 | 16:27
Mehmet Barlas | Kraliçe Elizabeth kilisenin de başıydı 02:15
Mehmet Barlas | Kraliçe Elizabeth kilisenin de başıydı 10.09.2022 | 16:24
Son Dakika: Yunan sahil güvenlik botu Bodrum açıklarında böyle görüntülendi! İHA tespit etti | Video 01:03
Son Dakika: Yunan sahil güvenlik botu Bodrum açıklarında böyle görüntülendi! İHA tespit etti | Video 10.09.2022 | 15:51
İstanbullu yolda kaldı! İBB yolcuları taşıyamadı: AK Partili belediyeler seferber oldu | Video 02:33
İstanbullu yolda kaldı! İBB yolcuları taşıyamadı: AK Partili belediyeler seferber oldu | Video 10.09.2022 | 00:00
CHP’li Tunç Soyer’den skandal sözler! Osmanlı’yı hain ilan etti, Yunan’ın adını anmadı | Video 00:59
CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler! Osmanlı'yı hain ilan etti, Yunan'ın adını anmadı | Video 09.09.2022 | 23:51
Son dakika: İstanbul Avcılar’da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Kaza sonrası metrobüs kuyruğu dikkat çekti | Video 00:36
Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Kaza sonrası metrobüs kuyruğu dikkat çekti | Video 09.09.2022 | 19:22
Son dakika: İstanbul Avcılar’da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Ağır yaralılar var | Video 01:33
Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Ağır yaralılar var | Video 09.09.2022 | 19:15
Sivas’ta kaza: 1 ölü 6 yaralı | Video 00:08
Sivas’ta kaza: 1 ölü 6 yaralı | Video 09.09.2022 | 19:08
Son dakika: İstanbul Avcılar’da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Ağır yaralılar var | Video 05:00
Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Ağır yaralılar var | Video 09.09.2022 | 18:59
Son dakika: İstanbul Avcılar’da metrobüs kazası! Yaralılar var | Video 00:32
Son dakika: İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası! Yaralılar var | Video 09.09.2022 | 18:54
Denizli’deki orman yangını tarım arazilerine sıçradı | Video 00:08
Denizli’deki orman yangını tarım arazilerine sıçradı | Video 09.09.2022 | 18:48
PKK’nın finans kaynağına darbe! 1 milyon kök kenevir ele geçirildi | Video 00:05
PKK’nın finans kaynağına darbe! 1 milyon kök kenevir ele geçirildi | Video 09.09.2022 | 15:36
Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a sert tepki: Biz anladıkları dilden konuşuyoruz | Video 03:09
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: "Biz anladıkları dilden konuşuyoruz" | Video 09.09.2022 | 14:41
Başkan Erdoğan’dan ABD’ye F-16 tepkisi! Bizi başka yollara sevk etmesinler | Video 07:14
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-16 tepkisi! "Bizi başka yollara sevk etmesinler" | Video 09.09.2022 | 14:27
Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Ersoy, Kız Kulesi’nde incelemelerde bulundu | Video 08:26
Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nde incelemelerde bulundu | Video 09.09.2022 | 13:02
Melih Altınok | Fransızlar mı yalan söylüyor, Ruşen Çakır mı? 03:55
Melih Altınok | Fransızlar mı yalan söylüyor, Ruşen Çakır mı? 09.09.2022 | 12:28

İYİ Parti ve CHP arasındaki 'İhale' krizi her geçen gün giderek büyüyor.  CHP'nin HDP'ye bakanlık verilsin çıkışının ardından tırmanan gerilim, İYİ Parti'den gelen tepkiler ve son olarak Barış Yarkadaş'ın İYİ Partili isimlerin CHP'li belediyelerden aldığı yüzlerce milyon liralık ihaleleri ifşa etmesiyle iyice yükseldi. İYİ Parti'den milliyetçilerin tasfiye edildiğini ve partinin Sorosçuların eline geçtiğini belirterek istifa eden ardından AK Parti'ye katılan İsmail Ok, sabah.com.tr'ye konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsmail Ok "Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var. Yüzleri kızarıyorsa istifa etsinler. Edemezler çünkü hep birlikte nemalanıyorlar" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA