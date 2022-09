İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: "Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var" | Video

İYİ Parti ve CHP arasındaki 'İhale' krizi her geçen gün giderek büyüyor. CHP'nin HDP'ye bakanlık verilsin çıkışının ardından tırmanan gerilim, İYİ Parti'den gelen tepkiler ve son olarak Barış Yarkadaş'ın İYİ Partili isimlerin CHP'li belediyelerden aldığı yüzlerce milyon liralık ihaleleri ifşa etmesiyle iyice yükseldi. İYİ Parti'den milliyetçilerin tasfiye edildiğini ve partinin Sorosçuların eline geçtiğini belirterek istifa eden ardından AK Parti'ye katılan İsmail Ok, sabah.com.tr'ye konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsmail Ok "Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var. Yüzleri kızarıyorsa istifa etsinler. Edemezler çünkü hep birlikte nemalanıyorlar" dedi.