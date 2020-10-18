Sinan Özen kızı Neva'nın sağlık durumunu paylaştı! | Video

Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığından dolayı 6 kez ameliyat geçirmişti. Neva, dün 7'inci kez ameliyat masasına yattı. Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen, 'Nevamızı önce Allah’a sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik." demişti. Küçük Neva'dan bugün güzel haber geldi.