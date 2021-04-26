Son dakika haberler: Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:01
03:03
01:56
02:32
İstanbul depremi için büyük hazırlık | Video 26.04.2021 | 17:48
00:42
00:52
04:56
Şebnem Bursalı | Amerikan ağzıyla konuşan Millet İttifakı! 26.04.2021 | 17:33
02:10
Ahmet Çakar | Bir pozisyon hariç mükemmeldi 26.04.2021 | 17:23
04:23
Kerem Alkin | ‘1071’, ‘1915’ ve ‘2071’in kodları 26.04.2021 | 17:14
01:49
00:48
FETÖ’ye yönelik operasyonun yeni görüntülerine ulaşıldı | Video 26.04.2021 | 15:41
01:47
Ankara’da Başkan Erdoğan’ı pilotlar karşıladı | Video 26.04.2021 | 15:41
01:49
06:50
TBMM Başkanı Şentop'tan Biden'ın skandal açıklamalarına tepki | Video 26.04.2021 | 15:12
01:49
04:36
Melih Altinok | Covid 19 değildir o... 26.04.2021 | 15:01
03:36
03:15
Engin Ardıç | Al bir tane daha 26.04.2021 | 13:44
02:34
03:54
Hasan Basri Yalçın | Artık sözde müttefik bile değiliz 26.04.2021 | 13:40
SON DAKİKA HABERİ: Kabine toplantısı kararları için tüm gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrilmiş durumda... Kabine toplantısında Bakanlar Kurulu, Bilim Kurulu'nun, 'Tam kapanma' önerisini ele alacak. Kabine toplantısı kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika açıklaması ile duyurulacak. Peki, tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine toplantısı kararları neler olacak? Tam kapanma kaç gün olacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? Kabine toplantısı saat 18.40'ta sona erdi. Toplantının ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi.