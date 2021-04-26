Son dakika haberler: Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı | Video

SON DAKİKA HABERİ: Kabine toplantısı kararları için tüm gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrilmiş durumda... Kabine toplantısında Bakanlar Kurulu, Bilim Kurulu'nun, 'Tam kapanma' önerisini ele alacak. Kabine toplantısı kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika açıklaması ile duyurulacak. Peki, tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine toplantısı kararları neler olacak? Tam kapanma kaç gün olacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? Kabine toplantısı saat 18.40'ta sona erdi. Toplantının ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi.