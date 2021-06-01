SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı’ndan ‘yeni normalleşme’ genelgesi! Detaylar belli oldu | Video

Son dakika haberleri: Milyonların gözünü çevirdiği Kabine Toplantısı’nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan; sokağa çıkma kısıtlaması, kafe ve restoranlar, düğün törenleri ve üniversitelerde eğitim başta olmak üzere alınan kararları duyurmuştu. Başkan Erdoğan, detayların yayınlanacak olan İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile belli olacağını ifade etmişti. Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, yeni kademeli normalleşme dönemine ait detayların yer aldığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. İşte yeni normalleşme genelgesi ve son dakika haberinin ayrıntıları…