Son dakika! İstanbul Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın çökmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video
Son dakika haberi... İstanbul Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın çökmeden önceki hali görüntüleri ortaya çıktı!
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