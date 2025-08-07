Video Haber TBMM Başkanı Kurtulmuş: "TBMM’de başlatılan bu süreç asla bir müzakere süreci değildir" | Video
TBMM Başkanı Kurtulmuş:

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "TBMM’de başlatılan bu süreç asla bir müzakere süreci değildir" | Video

07.08.2025 | 14:48

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM’de başlatılan bu süreç asla bir müzakere süreci değildir" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

TBMM'de, "Samsun'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni" gerçekleştirildi. TBMM Şeref Holünde düzenlenen törene Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun milletvekilleri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türk milleti 19 Mayıs'ta bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde asil milletimizin cesareti ve asaletiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalmıştır. Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalemiz çok kısa sürede ülkemizin dört bir yanına umut ve direniş olmuştur. Milletimizin topyekün cesaret ve fedakarlığıyla yürütülen Milli Mücadelemiz askeri ve diplomatik başarısına müteakip Cumhuriyetimizin kuruluşu ile taçlanmıştır" diye konuştu.


Milli Savunma Bakanı Güler'in ardından konuşmasını gerçekleştiren TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Özellikle geçmiş bir hakkın teslimiyle ilgili yaptığımız bu törenin, bizler için ne kadar fevkalade değerli anlamlı ve duygulu bir tören olduğunun altını çizmek isterim. Samsun bizim kurtuluş mücadelemizin sembol şehirlerinden birisi, istiklal ateşinin yakıldığı en önemli merkezlerden birisi. 1924 yılında o dönem Meclisimizin Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal tarafından tevdi edilen bu Berat'ın 101 yıl sonra bugün verilecek olması bizim için de fevkalade önemli. Bu berat vesilesiyle Kurtuluş Mücadelemizin kahramanlarını ve bu mücadeleye Samsun'dan destek veren başta Mavnacılar Loncası olmak üzere isimlerini bildiğimiz ve bilmediğimiz nice kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bizim milletimizin tarihin hiçbir sayfasında, hiçbir safhasında durduğu, duraksadığı, geri adım attığı ve hedefinden vazgeçtiği görülmemiştir. Dolayısıyla tam bir asır önceki şartları düşünün. Bugün burada konuşmak kolay. Bu imkanlar içerisinde geçmişi değerlendirmek kolay" dedi.

Bir asır evvelki tablonun birebir benzerinin yaşandığı bir dönemden geçildiğini söyleyen Kurtulmuş, "Yine bölgemiz ve dünya önemli çatışmalara gerilimlere sahne olmaktadır. Özellikle dünyanın en önemli olaylarının hepsi Türkiye'nin etrafında cereyan etmektedir. Ve bir takım istikrarsızlık unsurları, doğrudan Türkiye'yi etkilemektedir. Bu çerçevede diyoruz ki o dönemden kazandığımız bu mirası bugünü okumak içinde önemli bir ders olarak kullanmak zorundayız. Bunun en başında iç cephemizi tahkim etmek içerdeki farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmek milli hedefler etrafından birleşme beceresini gösterebilmek en önemli özelliğimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"TBMM'DE BAŞLATILAN BU SÜREÇ ASLA BİR MÜZAKERE SÜRECİ DEĞİLDİR"
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen süreç hakkında değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "TBMM'de başlatılan bu süreç asla bir müzakere süreci değildir. Az evvel sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi terör örgütün kendisini fesih etme kararından sonra ortaya çıkan yeni durumun değerlendirilmesi bu adımda TBMM çatısı altında atılabilecek adımların tavsiye ve tespit edilerek TBMM Genel Kurulu'na sunulmasıdır. Bu çerçevede terör örgütü ile ortak bir müzakere çerçevesinde değil tam tersine terörsüz Türkiye'nin sağlanabilmesi için terör örgütünün feshi le başlayan sürecin yeniden değerlendirilmesidir. Terörsüz bir bölge terörsüz bir Türkiye demektir. Bu süreç içerisinde her bir şehidimizin anısı ve acısı yolumuzu aydınlatan bir ışık olacaktır. Şehitlerimizin hatırasına sonuna kadar saygılı olunacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Güler tarafından İstiklal Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TBMM Başkanı Kurtulmuş: TBMM’de başlatılan bu süreç asla bir müzakere süreci değildir | Video 07:57
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "TBMM’de başlatılan bu süreç asla bir müzakere süreci değildir" | Video 07.08.2025 | 14:48
Bilal Erdoğan’dan Filistine destek yürüyüşüne çağrı: Gazze’ye umut ışığı ol | Video 00:59
Bilal Erdoğan'dan "Filistin"e destek yürüyüşüne çağrı: "Gazze'ye umut ışığı ol" | Video 07.08.2025 | 14:52
Bayraktar AKINCI TİHA, ALPAGUT ve EREN mühimmatı ile hedefi başarıyla vurdu | Video 00:55
Bayraktar AKINCI TİHA, ALPAGUT ve EREN mühimmatı ile hedefi başarıyla vurdu | Video 07.08.2025 | 12:54
Fondaş HALK TV, CHP’li Abdurrahman Tutdere’den umduğu cevabı alamadı: Devletten destek alıyoruz | Video 00:51
Fondaş HALK TV, CHP'li Abdurrahman Tutdere’den umduğu cevabı alamadı: "Devletten destek alıyoruz" | Video 07.08.2025 | 12:29
MSB: 12 Mehmetçiğin şehit olduğu olayla ilgili idari tahkikat süreci tamamlandı | Video 09:47
MSB: "12 Mehmetçiğin şehit olduğu olayla ilgili idari tahkikat süreci tamamlandı" | Video 07.08.2025 | 12:19
Başkan Erdoğan’dan şehit-gazi yakınlarına mektup: Terörsüz Türkiye’yi hep birlikte inşa ediyoruz | Video 03:01
Başkan Erdoğan'dan şehit-gazi yakınlarına mektup: "Terörsüz Türkiye’yi hep birlikte inşa ediyoruz" | Video 07.08.2025 | 11:09
Bakan Kurum’dan Bakırcılar Çarşısı’nda ‘24 saat mesai’ paylaşımı | Video 11:16
Bakan Kurum’dan Bakırcılar Çarşısı’nda ‘24 saat mesai’ paylaşımı | Video 07.08.2025 | 10:52
Suç örgütünden Özgür Özel’e VIP makam aracı! | Video 01:39
Suç örgütünden Özgür Özel'e VIP makam aracı! | Video 07.08.2025 | 09:26
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan A Haber’de önemli açıklamalar 55:47
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan A Haber'de önemli açıklamalar 06.08.2025 | 22:53
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında iş adamı Sarp Yalçınkaya’nın ifadesi ortaya çıktı | Video 04:19
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında iş adamı Sarp Yalçınkaya'nın ifadesi ortaya çıktı | Video 06.08.2025 | 16:16
Başkan Erdoğan: Kültür mirasımızı koruyacağız | Video 25:30
Başkan Erdoğan: "Kültür mirasımızı koruyacağız" | Video 06.08.2025 | 15:26
AKINCI’dan LGK-82 ile hedefe tam isabet | Video 00:57
AKINCI'dan LGK-82 ile hedefe tam isabet | Video 06.08.2025 | 13:12
Sahte diploma ve e-imza soruşturmasında son durum ne? | Video 05:57
Sahte diploma ve e-imza soruşturmasında son durum ne? | Video 06.08.2025 | 09:44
Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı | Video 00:26
Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı | Video 06.08.2025 | 08:40
Sırp bakan, canlı yayında beyin kanaması geçirdi 00:17
Sırp bakan, canlı yayında beyin kanaması geçirdi 05.08.2025 | 22:08
Bercan Tutar | Her iki krizin de kazananı Türkiye 03:52
Bercan Tutar | Her iki krizin de kazananı Türkiye 05.08.2025 | 16:37
Hilal Kaplan | Nazi Street Journal 03:05
Hilal Kaplan | Nazi Street Journal 05.08.2025 | 16:32
Okan Müderrisoğlu | Devlet-Vatandaş ilişkilerine dikkat! 04:10
Okan Müderrisoğlu | Devlet-Vatandaş ilişkilerine dikkat! 05.08.2025 | 16:30
Salih Tuna | Proto-İsrail’in Türkiye’deki adamları kim? 04:22
Salih Tuna | Proto-İsrail’in Türkiye’deki adamları kim? 05.08.2025 | 16:27
Mahmut Övür | Sahte diplomada FETÖ şüphesi 05:23
Mahmut Övür | Sahte diplomada FETÖ şüphesi 05.08.2025 | 16:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY