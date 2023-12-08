Yıllardır kullanılan sokağı ‘benim’ diyerek kapattı

Eskişehir’deki bir mülk sahibi vatandaş, uzun yıllardır kullanımda olan sokağı kendi arsasından geçtiğini iddia ederek tahta bariyerlerle çevreleyerek çıkmaz yol haline getirdi.