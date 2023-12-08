Yıllardır kullanılan sokağı ‘benim’ diyerek kapattı
Eskişehir’deki bir mülk sahibi vatandaş, uzun yıllardır kullanımda olan sokağı kendi arsasından geçtiğini iddia ederek tahta bariyerlerle çevreleyerek çıkmaz yol haline getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:45
Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı 08.12.2023 | 18:16
02:52
Yıllardır kullanılan sokağı ‘benim’ diyerek kapattı 08.12.2023 | 18:16
24:40
Başkan Erdoğan: "Postallı medya mensuplarını unutmayacağız" | Video 08.12.2023 | 15:31
10:43
07:58
15:58
01:29
Mersin'de PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video 08.12.2023 | 10:40
00:51
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 08.12.2023 | 09:45
00:53
Çengel-4 operasyonlarında 189 şahsa adli işlem | Video 08.12.2023 | 08:57
01:33
Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler | Video 08.12.2023 | 00:29
00:21
Japonya’da binlerce balık kıyıya vurdu 08.12.2023 | 00:25
02:03
01:14
00:36
Sinop’ta füze atış testi gerçekleştirildi 07.12.2023 | 21:31
00:42
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı 07.12.2023 | 20:12
01:02
Putin ve Reisi Moskova’da bir araya geldi 07.12.2023 | 20:12
03:22
Doğalgaz desteği detayları belli oldu | Video 07.12.2023 | 18:41
03:14
Münih’te kar yağışı nedeniyle 10 bin valiz sahibine teslim edilemedi 07.12.2023 | 17:35
01:47
Eşini ve kayınpederini öldürmüştü, attığı mesaj kan dondurdu 07.12.2023 | 17:35
08:53
Başkan Erdoğan'dan Atina'da önemli açıklamalar | Video 07.12.2023 | 15:13