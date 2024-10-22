Kaan Yıldırım’ın eşi Pınar Deniz hamileliği ile ilgili ilk kez konuştu! Pınar Deniz: Kaan daha çok aşeriyor!

Bir süredir birlikte olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay aile arasında düzenlenen törenle Roma’da dünyaevine girdi. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz gün yurt dışındaki törene katılamayan ailesi için evlerinin bahçesinde düğün yemeği düzenledi. Bugün bir etkinliğe katılan Pınar Deniz, hamileliği ile ilgili ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu hamileliği ile ilgili esprili bir açıklama yaptı. İşte Pınar Deniz’in o açıklamaları!