Merve Boluğur'dan 'Nurbanu Sultan' paylaşımı | Video
06.11.2025 | 10:21
2011-2014 yılları arasında yayınlanan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Nurbanu Sultan' karakterine hayat veren Merve Boluğur, takipçilerini geçmişe götürdü... Boluğur'un sosyal medya hesabında yaptığı nostaljik paylaşımı çok sayıda, 'ekranlara geri dön' yorumları aldırdı!
