Video Magazin Sanatçı Tarkan'ın kuzeninin de karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı | Video
Sanatçı Tarkan'ın kuzeninin de karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı | Video

Sanatçı Tarkan'ın kuzeninin de karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı | Video

29.11.2022 | 08:58

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Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, yolda savrulan bir otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Feci kazada yaralananlardan birinin ise sanatçı Tarkan’ın kuzeni Halis Tevetoğlu olduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru gitmekte olan bir otomobil, Orhangazi kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobile aynı yönde gitmekte olan ve Mega Star Tarkan Tevetoğlu'nun da akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu (44) idaresindeki otomobil çarptı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kazada Tarkan'ın akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu'nun yanı sıra aynı araçta bulunan Uğur Ruşen Doğan (40) ve Serdar Kara (33) ve diğer aracın sürücüsü Kahraman Kepenek (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik devlet Hastanelerine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan, durumu ağır olan ve kazaya neden olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü Kahraman Kepenek hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen Kahraman Kepenek'in cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan ve Tarkan Tevetoğlu'nun akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu ve diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Otomobilde bulunan ve etrafa da saçılmış olan alkol kutuları da gözlerden kaçmadı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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