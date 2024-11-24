Şarkıcı Zara’dan evlilik açıklaması! Şarkıcı Zara: Evlilik dengini bulursan cennet…
Ünlü şarkıcı Zara, 2012 yılında gazeteci Akif Beki ile iknci evliliğini yapmıştı. Şarkıcı Zara’nın bu evliliğinden Dila adında bir de kızı var. Ünlü şarkıcı Zara, bir etkinlik öncesi gazetecilere röportaj verdi. Ünlü şarkıcının açıklamaları dikkat çekti. Gazetecilerin evlilik konusunda sorularıyla sıkıştırdığı Zara’dan samimi itiraflar geldi. İşte şarkıcı Zara’nın dikkat çeken o açıklamaları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
00:33
00:51
Survivor Berkan buz gibi havada denize atladı | Video 21.11.2024 | 15:54
00:28
00:12
Demet Şener ve Özge Ulusoy'dan güldüren paylaşım | Video 21.11.2024 | 10:25
00:15
Hadise sarı saçlarına veda etti! Yeni imajı çok konuşuldu | Video 21.11.2024 | 09:33
00:19
00:08
00:23
Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'e torun ziyareti | Video 20.11.2024 | 14:30
00:08
00:22
00:35
00:05
Brezilyalı model sevgilisinden Şeyma Subaşı'na öpücük yağmuru | Video 17.11.2024 | 12:45
00:24
01:05
00:27
Gülçin Ergül "Çok kilo almışsın" yorumlarına cevap verdi | Video 07.11.2024 | 12:12
00:09
01:06
00:07
00:15
Karadut’un yıldızı İrem Helvacıoğlu Ural Kaspar ile evlendi! 28.10.2024 | 19:43