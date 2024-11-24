Şarkıcı Zara’dan evlilik açıklaması! Şarkıcı Zara: Evlilik dengini bulursan cennet…

Ünlü şarkıcı Zara, 2012 yılında gazeteci Akif Beki ile iknci evliliğini yapmıştı. Şarkıcı Zara’nın bu evliliğinden Dila adında bir de kızı var. Ünlü şarkıcı Zara, bir etkinlik öncesi gazetecilere röportaj verdi. Ünlü şarkıcının açıklamaları dikkat çekti. Gazetecilerin evlilik konusunda sorularıyla sıkıştırdığı Zara’dan samimi itiraflar geldi. İşte şarkıcı Zara’nın dikkat çeken o açıklamaları!