Simge Sağın sahnede gözyaşlarına boğuldu! O anlar sosyal medyada gündem oldu | Video

Simge Sağın, magazin gündeminden düşmüyor. Son günlerde 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çok konuşulan Simge Sağın, bu yıl konserden konsere koşmaya devam ediyor. Simge Sağın, önceki akşam ise İzmirli hayranlarıyla bir araya geldi. Konserin ilerleyen dakikalarında elektrikler kesildi. Seyirci hep bir ağızdan "Aşkın Olayım"ı karanlıkta söyleyince Simge gözyaşlarına boğuldu.