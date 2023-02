Taha Duymaz öldü mü yaşıyor mu? Fenomen Dilan Polat son durumu açıkladı | Video

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın yaşayıp yaşamadığı onu takip eden 1.3 milyon takipçisi ve sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın öldüğü ama açıklanmadığı yönündeki ortaya atılan çarpıcı iddialar konuşulmaya devam ederken geçtiğimiz günlerde CZN Burak enkaz başından ailesi ile paylaşımda bulunmuştu. Çalışmaların devam ettiği Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazının son halini fenomen Dilan Polat paylaştı. Taha Duymaz'ın depremde enkaz altında kaldığı haberini ilk aldığı andan itibaren genç fenomeni bulmak için seferber olan Dilan Polat paylaşımlarıyla an be an aldığı bilgileri sosyal medyadan aktarıyor.