Yanık sesiyle bilinen 'Küçük İbo'nun şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu | Video
90'lı yıllara yanık sesiyle damga vuran 'Küçük İbo'nun şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
00:25
Demet Evgar'dan kızı Mavi ile kalpleri ısıtan paylaşım | Video 13.02.2024 | 12:39
00:20
Işın Karaca, saçlarını kızı Mia'ya kazıttırdığı anları paylaştı | Video 11.02.2024 | 10:28
00:52
Seda Sayan karın kaslarını gösterdi! "Taş oldum taş!" | Video 11.02.2024 | 09:52
00:36
00:39
00:16
00:17
Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe, tatlılığıyla Maşallah dedirtti | Video 04.02.2024 | 13:21
01:29
00:44
01:35
01:03
00:06
00:13
00:54
00:30
Şarkıcı Ceylan'ın spor paylaşımı sosyal medyayı salladı | Video 28.01.2024 | 10:31
02:27
01:23
Fahriye Evcen'den yeni paylaşım! Bu kez oğlu Karan | Video 25.01.2024 | 11:11
07:01
2024 Oscar adayları belli oldu! İşte 2024 Oscar adayları! 23.01.2024 | 22:28
00:11
Hadise'nin temizlik sopasıyla çılgın dansı olay oldu | Video 23.01.2024 | 09:38