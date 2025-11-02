Video Magazin Yeşilçam’ın usta ismi Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlandı | Video
Yeşilçam’ın usta ismi Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlandı | Video

Yeşilçam’ın usta ismi Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlandı | Video

02.11.2025 | 16:34

Yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden Türk sinemasının duayen ismi 85 yaşındaki Engin Çağlar, Şişli Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, Yeşilçam'ın jönü 85 yaşındaki Engin Çağlar, Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Usta sanatçının vefatıyla birlikte, hem meslektaşları hem de hayranları büyük bir yasa boğulmuştu. Usta oyuncu için Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, oyuncu Ediz Hun, Nuri Alço, Teoman Ayık, Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, şarkıcı İskender Doğan, Ali Rıza Binboğa, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Çağlar, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, Çağlar'ın cenazesinin Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

"TÜM TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Usta oyuncu jönü Engin Çağlar'ın oğlu Eser Çağlar, "Motor kazası tüm Türkiye için felaket. Bizim babamızı buldu. İnşallah bundan sonra hiç kimsenin ne çocuğunu, ne de annesini babasını bulmaz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Sapasağlam bir adamdı, her şeyi yer içerdi, ilaç kullanmazdı. Her işini kendi yapardı. Ailece beraber yaşardık. Bir sürü projesi vardı, hala film bile yapabilirdi. Sevenleri asla üzülmesin, her şeyi yedi, içti. Son saniyesine kadar en güzel şekilde yaşadı. Kötü bir final oldu, biz bu finale çok üzülüyoruz. Türkiye de buna üzülüyor, yoksa hepimiz öleceğiz. Herkes güzel ölmeli, bu ülkede herkes güzel yaşamalı" dedi.

"SİNEMANIN ANTİK DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ JÖNÜNÜ ARAMIZDAN ALDI GÖTÜRDÜ"
Sanatçı Ali Rıza Binboğa, "Kibri olmayan, çok kültürlü, çok halktan bir aktördü. Aynı zamanda kendi sanat dünyasında, mutlaka derneklerinde görev alan, vakıflar kuran bir insandı. Biz kendisiyle Türkiye'deki motosiklet meselesini birkaç kez konuştuk. Bir araya geldiğimizde, ben dedim ki; 'Engin abi, bu arkadaşlar büyük kaos oluşturuyor. Bunlar sağdan, soldan, yandan, arkadan her yerden geliyorlar. Kaldırımlarda bile gidiyorlar. Hiç hız kesmiyorlar. Aman dikkat edelim. Karşıdan karşıya geçerken böyle bir kazaya uğramayalım" diye konuşmuştuk. Bu olayı ben öğrendiğim zaman yaşadığım şok şuydu; biz sanki gelecekte başımıza gelecek bir şeyi tartışmışız. Şu anda Türkiye'de benim istediğim, büyük bir motosiklet kaosu meselesi var. Evet insanların ekmek parasıdır ama diğer insanların da yaşam durumudur. İnsanlar yaşamak ister. Türkiye'nin en önemli, sinemanın antik döneminin en önemli jönünü aramızdan aldı götürdü. Motosiklete düzen getirin. Ayrı bir yönetmelik mi getirirsiniz, caydırıcı yaptırımlar mı uygularsınız bunları yapın. Çok can yanıyor. Buna bir çare bulmak lazım. Engin abimizi aramızda aldı, Türk sinemasının çok önemli bir ferdi gitti. Sanatta zor yetiştirdiğimiz insanları korumalıyız. Böyle olaylarla kaybetmemeliyiz. Ben Engin abinin bu şekilde aramızdan ayrılışını hazmedemiyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

