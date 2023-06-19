Bayrampaşa'da amatör maçta ortalık savaş alanına döndü | Video
BAYRAMPAŞA'da 2. Amatör 12. Grup'ta oynanan Cevatpaşaspor- Zeytinburnu Yıldızspor maçının 1-1 sona ermesinin ardından iki takım futbolcuları birbirine girdi. Saha dışına taşan olayları polis güçlükle engelledi.
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