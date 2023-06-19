Bayrampaşa'da amatör maçta ortalık savaş alanına döndü | Video 19.06.2023 | 10:53 BAYRAMPAŞA'da 2. Amatör 12. Grup'ta oynanan Cevatpaşaspor- Zeytinburnu Yıldızspor maçının 1-1 sona ermesinin ardından iki takım futbolcuları birbirine girdi. Saha dışına taşan olayları polis güçlükle engelledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Maç, dün saat 17.00'da Cevatpaşaspor ile Zeytinburnu Yıldızspor arasından oynandı. İstanbul 2. Amatör 12. Grup'un 17'inci haftasındaki maça Cevatpaşaspor 42, Zeytinburnu Yıldızspor 41 puanla çıktı. Üst lige yükselmek için mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikte ayrıldı. Bu sonucun ardınan Cevatpaşaspor 43 puanla üst lige yükselen taraf oldu. Maçı bitiren düdüğün ardından ise ortalık bir andan savaş alanına döndü. İki takım futbolcuları saha içerisinde birbirlerine saldırdı. Polisler tarafları ayırmakta güçlük çekerken olaylar saha dışına da taştı. Ekipler saha dışarısında taraftarları sakinleştirmek için yoğu çaba harcarken olaya karışanları gözaltına aldı.