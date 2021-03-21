Beşiktaş Fenerbahçe canlı izle! Canlı maç yayını (Erol Bulut'tan sürpriz kadro) | Video
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde ilk 11'ler belli oldu! Son dakika bilgisine göre Caner Erkin, bir ay sonra ilk 11'de mücadele edecek. Deneyimli sol bek en son Göztepe karşısında ilk 11'de forma şansı bulmuştu. Sergen Yalçın'ın kadro tercihi de belli oldu. Beşiktaş'ta Adem Ljajic forvet arkasında forma giyecek. Fenerbahçe'de Thiam ve Samatta arasında kararsız kalan Erol Bulut, Samatta'yı tercih etti. Beşiktaş'ta sol bekte N'Sakala forma giyecek. İşte son dakika haberinin detayları...
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