Video Spor Marius Sumudica: "Futbolda gol atarsanız galip geliniyor" | Video
Marius Sumudica:

Marius Sumudica: "Futbolda gol atarsanız galip geliniyor" | Video

31.10.2023 | 08:44

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş karşısında iyi mücadele etmelerine ve birçok pozisyona girmelerine rağmen gol atamadıklarını, bu yüzden de galibiyete uzanamadıklarını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "İki devre de farklı oldu. İlk yarı rakip hiç pozisyona giremedi. Sadece ceza sahasından şutları denedi. Duran toptan bir gol yedik, orada sorumluluk almamız gerekiyordu. Eğer markaj yapmazsak golü yeriz. Bunu kabul edemiyorum. Diğer golü de kornerden yedik. İlk golü yedikten sonra açılmaya başladık, beraberliği sağlamak istiyorduk. Maalesef ikinci golü yedik. Takımı yaptığı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten kolay değil, 30 bin kişinin önünde oynamak. Bu tür maçlarda eğer gol atamazsanız puan kazanamazsınız. 3 tane deplasman maçı yaptık. Kayserispor maçında 4 net pozisyonumuz vardı. Başakşehir maçında da aynısı oldu, 3 pozisyona girdik, penaltı kaçırdık. Bugün yine çok net fırsatlar yakaladık. Denis karşı karşıya topu dışarı attı. Gradel'in şutu kendi oyuncumuza çarpıp dışarı gitti. 3 maça baktığımızda 12 tane net pozisyon yakaladık. Gol atamazsanız nasıl puan kazanırsınız? Sadece savunarak puan kazanamazsınız. Bunu çalışacağız. Ben futbolcularımın Beşiktaş'ı çok iyi kapatmasından dolayı mutluyum. Beşiktaş taktik olarak da bizden üstün değildi. Futbolda gol atarsanız galip geliniyor" ifadelerini kullandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Marius Sumudica: Futbolda gol atarsanız galip geliniyor | Video 03:47
Marius Sumudica: "Futbolda gol atarsanız galip geliniyor" | Video 31.10.2023 | 08:44
Quaresma’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı | Video 00:30
Quaresma'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı | Video 29.10.2023 | 14:07
Hatayspor’dan anlamlı 29 Ekim videosu 01:14
Hatayspor’dan anlamlı 29 Ekim videosu 29.10.2023 | 13:09
Galatasaray, Rize’de coşkuyla karşılandı 03:37
Galatasaray, Rize’de coşkuyla karşılandı 27.10.2023 | 22:46
Fenerbahçe 3-1 Ludogorets MAÇ SONU | İsmail Kartal: Bazı oyuncular maç temposunda geride | Video 06:27
Fenerbahçe 3-1 Ludogorets MAÇ SONU | İsmail Kartal: "Bazı oyuncular maç temposunda geride" | Video 27.10.2023 | 08:44
Galatasaray 1-3 Bayern Münih | Okan Buruk: Oynanabilecek en güçlü oyunu oynadık | Video 10:01
Galatasaray 1-3 Bayern Münih | Okan Buruk: "Oynanabilecek en güçlü oyunu oynadık" | Video 25.10.2023 | 08:59
Bayern Münih taraftarları otobüsle stadyuma götürüldü 01:18
Bayern Münih taraftarları otobüsle stadyuma götürüldü 24.10.2023 | 17:56
Tunuslu taraftardan İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ubeida’li koreografi 02:02
Tunuslu taraftardan İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ubeida’li koreografi 23.10.2023 | 21:07
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih İstanbul’a geldi 01:50
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih İstanbul’a geldi 23.10.2023 | 21:07
Basketbolda 2 farklı Guinness rekorunu kırdı | Video 02:00
Basketbolda 2 farklı Guinness rekorunu kırdı | Video 23.10.2023 | 14:33
Fenerbahçe 4-2 Hatayspor | İsmail Kartal Bright’a oyun oynamayı yasakladım | Video 08:57
Fenerbahçe 4-2 Hatayspor | İsmail Kartal "Bright'a oyun oynamayı yasakladım" | Video 23.10.2023 | 08:52
Sofiane Feghouli: Filistin halkının yanındayım | Video 02:45
Sofiane Feghouli: "Filistin halkının yanındayım" | Video 22.10.2023 | 10:57
Galatasaray 2-1 Beşiktaş | Okan Buruk, Icardi sakatlandı mı sorusunu cevapladı 11:58
Galatasaray 2-1 Beşiktaş | Okan Buruk, "Icardi sakatlandı mı" sorusunu cevapladı 22.10.2023 | 08:36
Galatasaray antrenmanında Okan Buruk’un doğum günü kutlandı | Video 03:52
Galatasaray antrenmanında Okan Buruk'un doğum günü kutlandı | Video 19.10.2023 | 15:44
Red Bull Sporcusu Aidan Heslop’tan, Rumkale’de etkileyici dalış | Video 01:17
Red Bull Sporcusu Aidan Heslop’tan, Rumkale’de etkileyici dalış | Video 18.10.2023 | 12:11
Şahika Ercümen: “Dünya rekoru ile 100. yılımızı kutlamak paha biçilemez” | Video 04:28
Şahika Ercümen: “Dünya rekoru ile 100. yılımızı kutlamak paha biçilemez” | Video 17.10.2023 | 12:52
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Fethiye-Marmaris etap birincisi Philipsen oldu 04:35
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etap birincisi Philipsen oldu 11.10.2023 | 18:43
Türkiye ve İtalya’nın ortak düzenleyeceği EURO 2032’nin tanıtım filmi! | Video 02:51
Türkiye ve İtalya'nın ortak düzenleyeceği EURO 2032'nin tanıtım filmi! | Video 10.10.2023 | 13:37
İsmail Yüksek: Bu sezon şampiyonluk istiyoruz | Video 04:37
İsmail Yüksek: "Bu sezon şampiyonluk istiyoruz" | Video 09.10.2023 | 08:51
Antalyaspor 0-2 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: Hedef şampiyonluk 03:02
Antalyaspor 0-2 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: "Hedef şampiyonluk" 08.10.2023 | 08:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA