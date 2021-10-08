Video Yaşam 12 evi soyan hırsızlar yakalandı | Video
12 evi soyan hırsızlar yakalandı | Video

12 evi soyan hırsızlar yakalandı | Video

08.10.2021 | 10:09

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İstanbul genelinde 12 ayrı eve giren ve ayrıca araçların plakalarını çalıp mala zarar veren 4 kişilik hırsızlık çetesi gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince tek tek tespit edilen hırsızlar Maltepe, Arnavutköy ve Kartal ilçelerinde sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul genelinde 12 ayrı eve girip soyan ayrıca park halindeki araçlardan plaka çalan 4 kişi tespit edildi. Hırsızlık Büro ekipleri tespit ettikleri hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, şüphelilerden Ahmet C.E. (21) Kartal'da bir evi soymak için girdiği sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Ahmet C.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önceki gün diğer şüphelileri yakalamak için operasyon düğmesine bastı. Operasyonda Arnavutköy, Maltepe ve Kartal'da bulunan adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipleri 3 hırsızı daha gözaltına aldı. Çok sayıda suç kayıtları olan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3. KATTAN ATLADILAR

Hırsızların bir evin balkonundan atladıkları anlar ise kameralara yansıdı. 3 kattan korkmadan atlayan hırsızları çaldıkları eşyalarla kayıplara karışıyor.

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