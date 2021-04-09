Video Yaşam 18 yaşında cinayete kurban gitti, geriye "22 yıl daha yaşar mıyım" dediği video kaldı | Video

18 yaşında cinayete kurban gitti, geriye "22 yıl daha yaşar mıyım" dediği video kaldı | Video

18 yaşında cinayete kurban gitti, geriye
09.04.2021 | 13:01

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Elazığ’da dün gece sevgilisi tarafından barakada vahşice bıçaklanarak öldürülen genç kadından geriye sosyal medyada yakın zamanda paylaştığı ve playback yaptığı "22 yaşındayım, 22 yıl daha yaşar mıyım" görüntüleri kaldı. Öte yandan genç kızın "Bahar Bal" takma ismini kullandığı, yaşının 18 gerçek isminin ise Emine Fulya Akçelebi olduğu öğrenildi.

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Olay, dün merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş bir arazi üzerinde bulunan barakada meydana geldi. İddiaya göre, cinayet şüphelisi Salih Yılmaz C. arkadaşlarını arayarak "sevgilimi öldürdüm" dedi. Bunun üzerine olay yerine giden şüphelinin arkadaşları 18 yaşındaki 'Bahar Bal' takma ismini kullanan Emine Fulya Akçelebi'yi kanlar içerisinde hareketsiz görünce polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede güvenlik çemberi oluşturarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada genç kadının vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alarak öldürüldüğü tespit edildi. Daha sonra genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

"22 YIL DAHA YAŞAR MIYIM" VİDEOSU PAYLAŞMIŞ
Herkesin ismini "Bahar Bal" olarak bildiği Emine Fulya Akçelebi'nin ise takma ismiyle açtığı sosyal medya hesabından yaklaşık 3 hafta önce playback yaparak paylaştığı videoda "22 yaşındayım, 22 yıl daha yaşar mıyım" ifadelerinin yer aldığı görüntüler kaldı. Kızlarının öldürüldüğünü öğrenen aile ise bugün hastane morguna geldi. Otopsi işlemlerini bekleyen acılı ailenin, kızlarının katilinin yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

ŞÜPHELİNİN BİRÇOK KAYDI VAR
Cinayet sonrası arkadaşlarını aradıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Salih Yılmaz C.'nin ise birçok suçtan kaydığı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin daha öncede bir kadını darp ettiği, uyuşturucu ve birçok kavga olayına karıştığı öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince çok sayıda ekip oluşturuldu. Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan cinayetin işlendiği baraka da gündüz görüntülendi.

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