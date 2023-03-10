20 yılda biriktirdiği umre parasını depremzedeler için bağışladı | Video 10.03.2023 | 09:54 Mersin'de 6 çocuk annesi 70 yaşındaki Emine Şen, tarlasında çalışarak umreye gitmek için biriktirdiği 27 bin lirayı, depremzedeler için bağışladı. Bağış dolayısıyla kendini çok iyi hissettiğini belirten Şen, "İçimden geldi" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erdemli ilçesi Karaahmetli köyünde yaşayan okuma yazması olmayan 70 yaşındaki Emine Şen, çocuklarına tarlasında çalışarak umreye gitmek için biriktirdiği parasını depremzedeler için bağışlamak istediğini söyledi. 6 çocuk annesi Şen'e çocukları da destek oldu. Bu düşüncelerini İmam Hatip Recep Çetin'e de aktaran aile daha sonra müftülüğe giderek 27 bin liralık bağışta bulundu.Bağış dolayısıyla kendini çok iyi hissettiğini belirten Emine Şen, "Televizyonda haberlerde gördüm, benimde içimden geldi biriktirdiğim umre parasını depremzedeler için getirdim buraya, müftüme teslim ettim. Ben bir çiftçiyim tarımdan kazandım, tarlamdan kazandım, biriktirdim. 20 seneyi geçti. 30 senedir sebzecilik yapıyorum. 5 lira, 10 lira, 100 lira biriktirdim öyle. Kendimi çok iyi hissettim, içimden geldi, birlediğim biriktirdiğim umre paramı depremzedelere vermek istedim" dedi.Emine teyzenin bir büyük olarak örnek olduğunu ifade eden Erdemli Müftüsü Hasan Küçük ise "Milletimiz adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Anadolu insanı elinin emeğini, alın terini kendi özel ibadetinden vazgeçerek hemen depremin yaralarını sarmak için gelip yıllarca birikimini bize teslim etti. Bizde bir kuruşuna varıncaya kadar depremzede kardeşlerimize Emine teyzenin bize yapmış olduğu hayrı ulaştıracağız. Cenab-ı Hak böyle örneklerimizi, böyle derya gönüllü büyüklerimizi, cömert büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Onların güzel örnekliğinde millet olarak, memleket olarak çok güzel yerlere geleceğiz" diye konuştu.Emine Şen'in oğlu Hasan Şen de, "Annemin bu kararı bizi mutlu etti. Destekliyoruz, Allah kendinden razı olsun. Deprem faciasından dolayı bir aydır düşünüyordu, görüyordu, izliyordu. Depremzedelere yardım etmek istediğini söyledi, bizde memnuniyetle karşıladık. Müftümüze başvurduk, bu hayrımızı Allah'ım İnşallah kabul eder" ifadelerini kullandı.Karaahmetli Muhtarı Yusuf Gürsoy Emine Şen'e köylüler adına teşekkür ederken, İmam Hatip Recep Çetin'de Emine Teyzenin bu yardımı kafasına koyduğunu, kendilerinin ise veren el ile alan el arasında bir hayır köprüsü olduklarını kaydetti.Yaptığı hayrın makbuzunu alan Emine Şen, tarlasına dönerek çalışmasına kaldığı yerden devam etti.