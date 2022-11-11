Video Yaşam 30 dolandırıcılık şüphelisi Tarsus'ta adliyeye sevk edildi | Video
30 dolandırıcılık şüphelisi Tarsus'ta adliyeye sevk edildi | Video

30 dolandırıcılık şüphelisi Tarsus'ta adliyeye sevk edildi | Video

11.11.2022 | 14:42

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Sahte belgelerle kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık yapan 28 kişi gözaltına alındı.

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Mersin'in Tarsus İlçesi ile çevre il ve ilçelerinde sahte belgelerle kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırdıkları iddiasıyla 30 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 7 kişi ise aranıyor.

Alınan bilgiye göre Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca Nüfuz Ticareti, Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları Aleyhine Dolandırıcılık, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından başlatılan adli soruşturma kapsamında Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğine bağlı adli kolluk
görevlilerince yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde elde edilen deliller itibari ile Tarsus ilçesi, Mersin , Adana , İzmir ve Siirt illerinde toplam 39 adreste arama yapıldı.

Yapılan eş zamanlı adres aramaları neticesinde sahte belgeler ile alınan 13 silah ele geçirilerek el konuldu. Arama kararlarının icrasına müteakiben Tarsus ilçesinde 12 kişi, Mersin İl merkezinde 11 kişi, Adana il merkezinde 3 kişi, İzmir il merkezinde 1 kişi, Siirt il merkezinde 1 kişi olmak üzere toplamda 30 kişi gözaltına alınırken, 7 kişi hakkında yakalama çalışmaları icra edilmekte olduğu bildirildi.

Yapılan operasyon neticesinde 30 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar bugün Tarsus Adliyesine sevk edildi.

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