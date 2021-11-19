Video Yaşam 36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında yumruklaşma | Video
36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında yumruklaşma | Video

36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında yumruklaşma | Video

19.11.2021 | 14:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bayrampaşa’da forklift altında kalan kişi ağır yaralandı 01:53
Bayrampaşa'da forklift altında kalan kişi ağır yaralandı 19.11.2021 | 15:32
Ankara’da patlama sonucu göçük oluşan 3 katlı binanın patlama anı kamerada | Video 01:29
Ankara'da patlama sonucu göçük oluşan 3 katlı binanın patlama anı kamerada | Video 19.11.2021 | 15:03
Lüks arabalı, İphone’lu dilenci kameraya yakalandı | Video 00:08
Lüks arabalı, İphone'lu dilenci kameraya yakalandı | Video 19.11.2021 | 15:02
Müslüme’nin babaannesi: Çocuğumun oraya kadar yürümesine imkan yok 01:20
Müslüme'nin babaannesi: "Çocuğumun oraya kadar yürümesine imkan yok" 19.11.2021 | 14:53
36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında yumruklaşma | Video 06:08
36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında yumruklaşma | Video 19.11.2021 | 14:06
Acı haberi gelen Müslüme’nin ailesi ifade vermek üzere jandarma karakoluna götürüldü | Video 01:14
Acı haberi gelen Müslüme'nin ailesi ifade vermek üzere jandarma karakoluna götürüldü | Video 19.11.2021 | 14:41
Genç kızın montundan telefonu alarak cebine koydu | Video 00:28
Genç kızın montundan telefonu alarak cebine koydu | Video 19.11.2021 | 14:19
Halk otobüsünde vatandaşları şaşırtan eğlence: Maskeyi çıkartıp darbuka çaldılar | Video 01:41
Halk otobüsünde vatandaşları şaşırtan eğlence: Maskeyi çıkartıp darbuka çaldılar | Video 19.11.2021 | 14:07
Bağlar’da tarihi dönüşüm başladı | Video 00:42
Bağlar’da tarihi dönüşüm başladı | Video 19.11.2021 | 14:04
770 yıllık tarihi köprü kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 03:59
770 yıllık tarihi köprü kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 19.11.2021 | 11:52
Malatya’da 460 litre sahte içki ele geçirildi! 00:37
Malatya'da 460 litre sahte içki ele geçirildi! 19.11.2021 | 13:45
Bursa’da tarihî çarşıyı gölgeleyen bina böyle yıkıldı | Video 03:21
Bursa'da tarihî çarşıyı gölgeleyen bina böyle yıkıldı | Video 19.11.2021 | 13:40
Sonbaharın doğaya yansıyan tonları mest etti | Video 03:04
Sonbaharın doğaya yansıyan tonları mest etti | Video 19.11.2021 | 12:02
Müge Anlı’da aranıyordu... 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Müslüme’nin ailesi gözyaşlarına boğuldu | Video 00:57
Müge Anlı'da aranıyordu... 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu | Video 19.11.2021 | 13:06
Son dakika: Müge Anlı’da aranan Yörük kızı Müslüme’den acı haber! Cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulundu 04:38
Son dakika: Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'den acı haber! Cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulundu 19.11.2021 | 13:09
Tokat’ta ayı saldırısından güreşerek kurtuldu | Video 04:10
Tokat'ta ayı saldırısından güreşerek kurtuldu | Video 19.11.2021 | 11:51
Beceriksiz hırsız çaldığı çuval yırtılınca arkasına bakmadan böyle kaçtı | Video 02:20
Beceriksiz hırsız çaldığı çuval yırtılınca arkasına bakmadan böyle kaçtı | Video 19.11.2021 | 11:15
At üzerinde ok attılar, kılıç salladılar | Video 06:04
At üzerinde ok attılar, kılıç salladılar | Video 19.11.2021 | 10:58
Esenyurt’ta eşiyle tartıştı... Öfkelenince arabasını parçaladı! | Video 04:55
Esenyurt'ta eşiyle tartıştı... Öfkelenince arabasını parçaladı! | Video 19.11.2021 | 10:59
Rüşvetçi icra memurlarına operasyon: 33 gözaltı | Video 01:16
Rüşvetçi icra memurlarına operasyon: 33 gözaltı | Video 19.11.2021 | 11:01

İzmir’de yıkıma neden olan 6.6’lık depremde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı’nın sorumlularının “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçuyla yargılandığı davada sanık yakınları ve depremzedeler arasında yumruklaşmaya varan tartışma çıkması nedeniyle duruşmaya ara verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir'de 30 Ekim 2020'de 117 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 10'u tutuklu 29 kişi hakkında 5 ayrı iddianame hazırlandı. Depremin ardından tamamen yıkılan Rıza Bey Apartmanı ile ilgili iddianame, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. Yıkılan Rıza Bey Apartmanında 36 kişinin hayatını kaybetmesi, 17 kişinin de yaralanması nedeniyle haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Tutuklu sanıklar duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, bazı tutuksuz sanıklar ile depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Geçen celsede yapılan SEGBİS kaydının, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli zabıt katibi tarafından tutanağa eksik geçirildiği iddiasında bulunan müşteki avukatları, görevli zabıt katibinin değiştirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, zabıt katibini görevden alarak başka bir zabıt katibi ile duruşmaya devam edilmesi yönünde karar vererek, duruşmaya devam edildi.

"ÇATLAKLAR EPOKSİ İLE DOLDURULDU"
Tutuksuz sanık olarak yargılanan ve geçmiş dönemlerde Rıza Bey Apartmanında yöneticilik yapan R.B., 1999-2010 yılları arasında apartmanda oturduğunu ifade ederek, "2010 yılında çocuğumun işi nedeniyle İstanbul'a taşındık. Rıza Bey Apartmanındaki dairemizi de kiraya verdik. 2006-2009 yılları arasında apartman yöneticisi olarak görev yaptım. Yönetici olduğum dönemde apartmanda deprem nedeniyle belediye tarafından bir tespit yapılmadı. Apartmanın depreme karşı güçlendirilmesi de hiç gündeme gelmedi. 2003 yılındaki depremden sonra binada küçük çatlaklar meydana geldi. O dönemki apartman yönetimi çatlakları epoksi ile doldurdu. Apartmanda oturduğum dönemde, binanın depreme dayanıksız olduğunu hiç düşünmedim. Öyle olsa kendim de oturmazdım. Kentsel dönüşümle ilgili de hiç görüşme yapılmadı" dedi.

Sanığın ifade verdiği sırada depremde yakınlarını kaybeden bir müşteki, sanığa soru sormak istedi. Mahkeme başkanı, soru sorulmasını reddedince taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma sonrası sanık yakını olduğunu söyleyen bir kişi, müştekilere bağırınca zaman zaman sanık yakınları ve depremzedeler arasında yumruklaşma yaşandı. Duruşma salonunda bulunan polislerin müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden ayrıldı.

Mahkeme heyeti, çıkan olay nedeniyle duruşmaya ara verdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA