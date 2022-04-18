Video Yaşam 40 yıllık su kulesi, saniyeler içinde yerle bir oldu | Video
40 yıllık su kulesi, saniyeler içinde yerle bir oldu | Video

40 yıllık su kulesi, saniyeler içinde yerle bir oldu | Video

18.04.2022 | 20:31

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40 yıllık su kulesi, saniyeler içinde yerle bir oldu.

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