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Adana’da depremin yıldönümde gözyaşları sel oldu | Video

Adana’da depremin yıldönümde gözyaşları sel oldu | Video

06.02.2024 | 05:59

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Adana’da 13 apartman yıkılmıştı. Depremin yıldönümünde yıkılan apartmanların arsasında ölenlerin yakınları depremin yaşandığı saatte bir araya gelerek yakınlarını andı.

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6 Şubat 2023 tarihinde saatlerde 04.17'yi gösterdiğinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise öğlen 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaşanan felakette bilanço ağır oldu. 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiği depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.

Depremden etkilenen iller arasında yer alan Adana'da 13 apartman yıkılırken 418 kişi yaşamını kaybetti. Depremin yaşandığı 04.17'de yakınlarını kaybeden kişiler yıkılan apartmanların arsasında bir araya geldi. Dualar okunurken yakınları gözyaşları içerisinde hayatını kaybeden kişileri andı.
Müteahhit Hasan Alpargün'ün yaptığı Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı sabah yaşanan ilk depremle birlikte yerle bir olmuştu. 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nda aileler gözyaşları içerisinde hayatlarını kaybedenleri andı. Yakınları hayatını kaybedenlerin kıyafetlerini apartmanın arsasına getirerek üzerine karanfil koydu.

Depremin yaşandığı gün Azem Yaren Coşkun, Antalya'da yüksek lisans eğitiminde bulunduğu için hayatta kaldı. Coşkun yaşanan depremde, annesi Azize, babası Bekir ve ağabeyi Tahsin Can Coşkun ve kedisi Tiny'yi kaybetti. Ailesini anmak için apartmanın bulunduğu yere gelen Coşkun, "Hasan Alpargün dosyasında en yakın şekilde adalet yerini bulmalı ki biz de aileler adına rahat nefes alabilelim." dedi.

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