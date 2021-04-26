Video Yaşam Alıkonulup darp edilen, yakılmaya çalışılan kadın KADES sayesinde böyle kurtarıldı | Video

Alıkonulup darp edilen, yakılmaya çalışılan kadın KADES sayesinde böyle kurtarıldı | Video

Alıkonulup darp edilen, yakılmaya çalışılan kadın KADES sayesinde böyle kurtarıldı | Video
26.04.2021 | 11:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alıkonulup darp edilen, yakılmaya çalışılan kadın KADES sayesinde böyle kurtarıldı | Video 05:42
Alıkonulup darp edilen, yakılmaya çalışılan kadın KADES sayesinde böyle kurtarıldı | Video 26.04.2021 | 11:29
Müge Anlı'da esrarengiz olay: Lütfiye Gündüz'e ne oldu? Kocası ve sevgilisi yüzleşti Sen adam değil misin? Erkek değil misin? 14:36
Müge Anlı'da esrarengiz olay: Lütfiye Gündüz'e ne oldu? Kocası ve sevgilisi yüzleşti "Sen adam değil misin? Erkek değil misin?" 26.04.2021 | 11:55
Son dakika! Vebitcoin 'CEO'sunun yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:07
Son dakika! Vebitcoin 'CEO'sunun yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.04.2021 | 11:32
Adana’da çocuk gelin savaşı. Silahlı, sopalı kız isteme kavgası kamerada | Video 05:12
Adana’da çocuk gelin savaşı. Silahlı, sopalı kız isteme kavgası kamerada | Video 26.04.2021 | 10:51
Müge Anlı'da son dakika: Müge Anlı'dan flaş 'Rahmi Özkan' açıklaması! Arkadaşlar onları cezalandırın 03:40
Müge Anlı'da son dakika: Müge Anlı'dan flaş 'Rahmi Özkan' açıklaması! "Arkadaşlar onları cezalandırın" 26.04.2021 | 10:10
SON DAKİKA: Thodex kripto para dolandırıcılığı şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi 01:18
SON DAKİKA: Thodex kripto para dolandırıcılığı şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi 26.04.2021 | 10:01
Ümraniye’de nargileli okey partisi baskınında polise “bize yardımcı olun” teklifi | Video 05:58
Ümraniye’de nargileli okey partisi baskınında polise “bize yardımcı olun” teklifi | Video 26.04.2021 | 10:05
İstanbul’da kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga kamerada | Video 00:26
İstanbul’da kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga kamerada | Video 26.04.2021 | 10:15
Müge Anlı canlı yayın izle: 26 Nisan 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'dan canlı yayında sert tepki Onları cezalandırın 03:40
Müge Anlı canlı yayın izle: 26 Nisan 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'dan canlı yayında sert tepki "Onları cezalandırın" 26.04.2021 | 10:09
Bursa'da nefes kesen kovalamaca kamerada | Video 05:13
Bursa'da nefes kesen kovalamaca kamerada | Video 26.04.2021 | 09:22
Thodex - Fatih Özer kripo para vurgununda son dakika! Adliyeye sevk edildiler: Thodex merkezinden CANLI YAYIN 02:02
Thodex - Fatih Özer kripo para vurgununda son dakika! Adliyeye sevk edildiler: Thodex merkezinden CANLI YAYIN 26.04.2021 | 09:34
Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan askerin kardeşi: “Vatan sağ olsun” | Video 01:15
Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan askerin kardeşi: “Vatan sağ olsun” | Video 26.04.2021 | 09:22
Kırıkkale'de kıraathaneye kumar baskını: 5 kişiye 44 bin 180 lira ceza | Video 01:03
Kırıkkale'de kıraathaneye kumar baskını: 5 kişiye 44 bin 180 lira ceza | Video 26.04.2021 | 09:22
Kırıkkale'de biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift, HES sorgulamasında 'riskli grup'ta çıktı 01:17
Kırıkkale'de biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift, HES sorgulamasında 'riskli grup'ta çıktı 26.04.2021 | 08:38
Bursa'da mahalle halkını sahura kaldıran 11 yaşındaki Ramazan davulcusu kamerada 03:21
Bursa'da mahalle halkını sahura kaldıran 11 yaşındaki Ramazan davulcusu kamerada 26.04.2021 | 08:52
Kocaeli Gebze'de palet atölyesinde yangın 02:56
Kocaeli Gebze'de palet atölyesinde yangın 26.04.2021 | 08:52
İstanbul Pendik'te özel hastanede yangın paniği 03:01
İstanbul Pendik'te özel hastanede yangın paniği 26.04.2021 | 08:38
THY'den Dünya Pilotlar Günü’ne özel video | Video 00:40
THY'den Dünya Pilotlar Günü’ne özel video | Video 26.04.2021 | 08:54
82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, İstanbul'da trafik hareketliliği başladı | Video 02:15
82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, İstanbul'da trafik hareketliliği başladı | Video 26.04.2021 | 08:40
Diyarbakır'da 'kız meselesi' nedeniyle silahlı kavga: 2 yaralı 01:25
Diyarbakır'da 'kız meselesi' nedeniyle silahlı kavga: 2 yaralı 26.04.2021 | 08:38

Adana’da kocasıyla sorun yaşadığı için bir arkadaşının evine sığınan kadın burada alıkonularak darp edilip, yakılmak istendi. KADES uygulamasını indirip yardım isteyen kadın, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kocasıyla sorunlar yaşayan H.Y. (26) gidecek yeri olmadığı için arkadaşı Remziye B.'nin (28) evine sığındı. Ancak arkadaşının eşi Vural B. (36) uyuşturucu bağımlısı olduğu için eşini darp etmeye başladı. H.Y. hem uyuşturucu kullanılmasına hem de arkadaşının darp edilmesine karşı çıkınca Vural B. tarafından o da darp edildi. Vural B. genç kadının yüzüne demir parçası ile vurarak yaraladı. Daha sonrada Vural B., H.Y.'yi bir odaya koyup kapıyı da üzerine kilitleyerek alıkoydu. Bu arada Vural B.'nin hasımları evi basarak silahlarla ateş etti. Genç kadın evde korku dolu anlar yaşadı. Vural B. hasımları gittikten sonra hem eşini hem de H.Y.'yi kendisini suçladıkları için darp edip bir odaya koyup kapıyı ateşe verdi. Yanma tehlikesi geçiren iki kadın kendi imkanlarıyla kurtuldu. Vural B. daha sonrada H.Y.'yi yine bir odaya koyup üzerine kapıyı kilitledi.

TELEFONUNA KADES'İ KURDU KURTULDU
Yaşadıklarından bıkan ve çok korkan H.Y. nasıl kurtulacağını düşünürken 112'yi aramak istedi ancak sesinin duyulmasından korkunca aklına telefonuna KADES programını kurmak geldi. KADES'i kuran H.Y. hemen butona basarak yardım istedi. KADES'ten ihbar gelince Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ancak KADES'ten gelen sinyalde H.Y. adresinde olmadığı için önce bir türlü bulunamadı. Buna rağmen polis H.Y. ile mail üzerinden ve ikinci şahıslar üzerinden konuşup alıkonulduğu adresini belirledi.

KURTARILDI DÜNYALAR ONUN OLDU
Polis adrese baskın yaptı. Baskında genç kadın kilitli kapının ardından kurtarıldı. Polis geldiğinde korkusundan titreyen kadını Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Polis hemen kadını evden uzaklaştırıp korumaya alırken Vural B.'de gözaltına alındı. Polis evde yaptığı aramada ise tabanca, uyuşturucu ele geçirdi. Zanlı çıkarıldığı adliyede "kişi hürriyetini yoksun bırakma ve şiddetten" tutuklandı.

"İYİ Kİ KADES UYGULAMASI VAR"
Hala yaşadıklarının etkisinde olan H.Y., "İlk bir hafta çok iyiydi, ikinci hafta eşine şiddet uygulamaya başladı. Araya girmeye çalıştığımda bana da vuruyordu. İlk başlarda yanlışlıkla vuruyordur diye sustum ve umursamadım. Kendisi uyuşturucu bağımlısı ve kullanamadığı için krize girdi. Borçlu olduğu insanlar evi bastı silahlar patladı, evde ne varsa yerle bir ettiler. Onlar gittikten sonra olay bize döndü, sizin yüzünüzden demeye başladı. Eşini ve beni dövmeye başladı ve bizi odaya kapattı. Daha sonra kapı önüne halıları toplayıp getirdi ve bizi yakmaya çalıştı. Alevler kapıya kadar dayandı, bize 'kendinizi kurtarın kurtarabiliyorsanız' dedi. Alevlerin arasında kaldık kıyafetlerim yandı ama yine de kurtulduk" dedi.

H.Y. polisi aramak istediğini ama sesi duyulur diye arayamadığını belirterek şöyle devam etti:
"Aklıma KADES uygulaması geldi ve hemen indirdim butona defalarca bastım. Evin adresini bilmiyorum diye polislere adresi bilen bir kişinin numarasını verdim ve bana o şekilde ulaştılar. Polisler geldiğinde kapıda asma kilit vardı. Polisleri görünce çok sevindim kurtuldum artık bitti dedim. Polisler beni yeter ki buradan çıkarsın daha sonra isterlerse onu bıraksınlar dedim. Çünkü ben gittim gideli her gün kapılar kilitleniyordu. Gece uyumaya geçtiğimde dışarıdan kapıma asma kilit takıldığını fark ediyordum. Allah polislerimizi başımızdan eksik etmesin iyi ki varlar. İyi ki bu KADES uygulaması çıkmış. Birçok kadın polisi arayamıyor, şiddet gördüğünü söyleyemiyor ihbar bile edemiyor bu uygulama iyi ki çıkmış, polislerimize tekrar teşekkür ediyorum."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA