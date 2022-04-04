Video Yaşam Ankara'da fırtınanın uçurduğu çatı güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Ankara'da fırtınanın uçurduğu çatı güvenlik kamerasına yansıdı | Video

Ankara'da fırtınanın uçurduğu çatı güvenlik kamerasına yansıdı | Video

04.04.2022 | 12:59

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Ankara genelinde dün yaşanan fırtınanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ankara genelinde dün etkili olan fırtına Bala ilçesinin Abazlı köyünde de etkili oldu. Fırtına nedeniyle bir çiftliğin çatısı uçarken yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Fırtına dolayısıyla büyük çaplı maddi hasar yaşandı.

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