Antalya'da araç şarampole devrildi, sürücü yaralandı | Video

ANTALYA'nın Serik ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Serik- Belek yolu Eminceler mevkisinde meydana geldi. Mazlum İmren idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 metreden şarampole devrildi. Takla atarak 50 metre sürüklenen ticari araç çamura saplanarak durdu. Kazada sürücü Mazlum İmren yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü sıkıştığı araçtan itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Serik'teki özel hastaneye götürülen Mazlum İmren'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.