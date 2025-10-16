Antalya'da sahte pasaportla 24 milyon liralık arsa vurgunu: 6 gözaltı | Video
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yürütülen takipli operasyonda, sahte pasaportla yapılan 24 milyon TL'lik arsa satışı üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.
Şikayet üzerine harekete geçen KOM ekipleri, satış işlemine konu olan sahte evrakları hazırlayan ve süreci organize eden şüphelilerin, İstanbul'da yaşayan H.K. (53) liderliğinde, F.O. (53), S.O. (39), A.K. (51) A.J (49) ve avukat V.V. (38) olduğunu belirledi.
3 İLDE 8 ADRESE OPERASYON
Tespitlerin ardından Antalya, İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenleyen KOM ekipleri, toplam 8 adrese baskın yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 8 adet tabanca fişeği, 6 adet cep telefonu ele geçirilerek el konuldu.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan A.J, H.K, V.V, A.K. F.O. ve S.O. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Alanya adliyesine sevk edildi.
