Aracı bağlanan sürücü, müşteri gibi davranan taksicinin kendisine bıçak çektiğini iddia etti | Video 16.09.2025 | 12:35 Eskişehir'de mobil aplikasyon üzerinden şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir firmada kendi aracıya çalışan Tunahan Ertan, yolcu kılığında aracına binen taksicilerin kendisine bıçak çektiği ve polisin uygulama noktasına sürmesini istediklerini iddia etti.

27 yaşındaki Tunahan Ertan, geçtiğimiz pazar akşamı bir müşteri tarafından mobil aplikasyon üzerinden çağırıldı. Adrese giden Ertan, 2 erkek şahsı aracına aldı. İddiaya göre, aplikasyondaki güzergahdan farklı bir yoldan gitmesinin isteyen iki şahıs Ertan'a bıçak çekti. Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesindeki Seylap Caddesi'ne sapılması istenen sürücünün iddiasına göre trafik polisi ekipleri ile karşılaştı. Aracındaki şahısların taksici olduğunu iddia eden Ertan, o noktada yaklaşık 50 taksicinin kendisini izlediğini söyledi. Kendisi gibi aynı yöntemler birkaç sürücünün de bu şekilde yakalandığına değinen Ertan, durumu adli makamlara taşıyarak dava açtı. Aracı bağlanan ve yüklü miktarda para cezası kesilen, Tunahan Ertan, taksicilerin polis noktasına kendisini bıçak çekerek götürdüğünü ve aracı bağlanırken video çektiklerini iddia etti.

"50'DEN FAZLA TAKSİCİ, BENİ GÖRÜNTÜLEYEREK KAYIT ALIYORDU"

Konuyla alakalı konuşan Tunahan Ertan, "Dün yine yolcu taşımacılığı yapıyordum. Eskişehir'de, Seylap Caddesi'nin ortasında yolcu çağırdılar beni. Ne yazık ki taksiciler, kumpasa düşürmek için çağırmışlar. Gidip iki şahsı aldım. Biri sağ ön koltuğa, diğeri arka koltuğa bindi. Normalde gideceğim güzergâhın dışında, 'Önce farklı bir güzergâha gideceğiz' dediler. O esnada arkadan bıçak sesini, çakı açıldığını duydum. Aynadan da bıçak çektiğini, elini gördüm. Üslupları sertti. Sonrasında beni Seylap Caddesi'ne yönlendirdiler. Oraya vardığımda bir trafik polis aracı ve bir çekici bekliyordu. Daha sonra orada 50'den fazla taksici, beni görüntüleyerek kayıt alıyordu. Benden araçtan inmemi istediler. Ben de 'Burada herhangi bir güvenlik önlemi yok. Araçtan inersem herhangi bir saldırıya uğramaktan endişe ediyorum' dedim. Ardından ehliyetimi istediler, aracın anahtarını aldılar, verdim. Ama bir süre araçtan inmedim. Taksiciler benimle alay edercesine video çekiyorlardı. En son polisler bana 'Git' dediler. Ben de 'Buradan nasıl gideyim? Taksiciler var' dedim. Polisler, 'Taksiye bin git' dediler. Ben de trafik ekiplerine ricada bulundum. Onlar da amirlerinden izin alarak beni polis aracıyla bulunduğum adrese götürdüler" dedi.